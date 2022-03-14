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Суд ООН в Гааге назначил дату оглашения решения по делу против РФ о геноциде

Понедельник, 14 марта 2022, 21:30

Международный суд ООН в Гааге объявит свое решение по требованию Украины ввести временные меры по делу против России по поводу несуществующего "геноцида" русскоязычных 16 марта.

Об этом сообщила пресс-служба суда в понедельник, пишет "Европейская правда".

Суд вынесет решение в среду в 16:00 по местному времени. Из-за пандемии COVID-19 только члены суда и представители государств-сторон дела будут присутствовать в Большом зале правосудия.

Украина просила суд приказать РФ немедленно приостановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия, заявленной целью которых является "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

Также Украина просила приказать, чтобы Российская Федерация немедленно обеспечила, чтобы любые военные или нерегулярные вооруженные формирования, которыми она управляет или поддерживает, а также любые организации и лица не способствовали военным операциям, целью которых декларируется "предотвращение" или "наказание" якобы за совершение Украиной геноцида.

По этому делу Россия отказалась защищаться в суде в Гааге. В то же время, отказ РФ от защиты не останавливает слушания.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ. Детали в статье В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.

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Темы: Гаагский трибуналРосcиявойна
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