На Донецькому напрямку ЗСУ відбили наступ: знищено до сотні окупантів

На Донецькому напрямку українські військові відбили наступ ворога і знищили до 100 російських військових і техніку окупантів.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Сьогодні, станом на 17.00 14 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку.

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У ході відбиття наступальних дій ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР. Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив".

Деталі: Повідомляється, що ЗСУ вчасно виявили противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти.

Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки.

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Зазнавши втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили.