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На Донецком направлении ВСУ отразили наступление: уничтожено до сотни оккупантов

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 21:33
РОССИЙСКИЕ БОЕВИКИ НА УЛИЦАХ ДОНЕЦКА 11 МАРТА. ФОТО: GETTY IMAGES

На Донецком направлении украинские военные отразили наступление врага и уничтожили до 100 российских военных и технику оккупантов.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня по состоянию на 17.00 14 марта в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении.

В ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил".

Детали: Сообщается, что ВСУ вовремя обнаружили противника, пытавшегося атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и два взвода пехоты.

Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневые поражения по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники.

Понеся потери, батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.

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Темы: войнаВооруженные силы
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