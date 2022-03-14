На Донецком направлении ВСУ отразили наступление: уничтожено до сотни оккупантов

На Донецком направлении украинские военные отразили наступление врага и уничтожили до 100 российских военных и технику оккупантов.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня по состоянию на 17.00 14 марта в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении.

Реклама:

В ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил".

Детали: Сообщается, что ВСУ вовремя обнаружили противника, пытавшегося атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и два взвода пехоты.

Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневые поражения по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники.

ВИДЕО ДНЯ

Понеся потери, батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.