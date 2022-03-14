Пентагон: наступ Путіна на Україну забуксував майже на всіх напрямках

Російські окупанти намагаються просуватися вглиб України, але особливо важливим містом для них є Київ. При цьому не те що захопити українську столицю, а навіть почати її оточувати, у росармії ніяк не виходить, незважаючи на постійні спроби.

Джерело: CBS News, Forbes та BBC з посиланням на представників міністерства оборони та розвідки США, які озвучили дані станом на 14 березня

Деталі: Війська РФ не залишають спроб наблизитись до Києва відразу з кількох напрямків, ймовірно, намагаючись оточити місто. Але їхні сили загальмували і не мають жодних успіхів вже протягом кількох днів.

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Незважаючи на велику кількість живої сили, російські війська поблизу Києва продовжують залишатись легкою мішенню для українських захисників.

Причиною невдач росармії Пентагон називає жорсткий опір, який чинять путінським окупантам українські війська.

За словами американських розвідників, минуло майже три тижні з дня вторгнення в Україну, але зараз Росія навіть близько не отримала того, на що розраховувала спочатку.

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За даними ЦРУ, які вже неодноразово озвучувалися, Володимир Путін очікував "захопити Київ за два дні".

Офіційні особи США у свою чергу підрахували, що українці з початку активних воєнних дій вже ліквідували на своїй території від 5000 до 9000 солдатів країни-агресора (йдеться про вбитих). Дані про кількість поранених та полонених поки що не озвучуються, ймовірно, цифри уточнюються.

Пентагон знову підтвердив, що на даний момент Кремль задіяв усі 100% (близько 150 тисяч військовослужбовців), які мали вторгнутися в Україну та у найкоротші терміни окупувати всю її територію.