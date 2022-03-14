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Пентагон: наступление Путина на Украину забуксовало почти на всех направлениях

Светлана КизиловаПонедельник, 14 марта 2022, 23:05
Владимир Путин, фото с сайта kp.ru

Российские оккупанты пытаются продвигаться вглубь Украины, но особенно важным городом для них является Киев. При этом не то что захватить украинскую столицу, а даже начать ее окружать, у росармии никак не получается, несмотря на постоянные поползновения.

Источник: CBS News, Forbes и BBC со ссылкой на представителей министерства обороны и разведки США, которые озвучили последние данные по состоянию на 14 марта

Детали: Войска РФ не оставляют попыток приблизится к Киеву сразу с нескольких направлений, вероятно, пытаясь окружить город. Но их силы застопорились и не имеют никаких успехов на протяжении уже нескольких дней.

Несмотря на большое количество живой силы, российские войска вблизи Киева продолжают оставаться легкой мишенью для украинских защитников.

Причиной неудач росармии Пентагон называет жесткое сопротивление, которое оказывают путинским оккупантам украинские войска.

По словам американских разведчиков, прошло почти три недели с дня вторжения в Украину, и на данный момент Россия даже близко не получила того, на что рассчитывала изначально.

По данным ЦРУ, которые уже неоднократно озвучивались, Владимир Путин ожидал "захватить Киев за два дня".

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Официальные лица США в свою очередь подсчитали, что украинцы с начала активных военных действий уже ликвидировали на своей территории от 5000 до 9000 солдат страны-агрессора (речь об убитых). Данные о количестве раненых и пленных пока не озвучиваются, вероятно, цифры еще уточняются.

Пентагон вновь подтвердил, что на данный момент Кремль задействовал все 100% (около 150 тысяч военнослужащих), которые должны были вторгнуться в Украину и за кратчайшие сроки оккупировать всю ее территорию.

Темы: войнаРосcияУкраинаСША
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