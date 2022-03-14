Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні до кінця квітня

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Згідно із поданням, Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану в Україні на 30 днів.

Він закликає продовжити дію воєнного стану в Україні ще на 30 діб з 05.30 26 березня, тобто майже до кінця квітня.