Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні до кінця квітня
Понеділок, 14 березня 2022, 23:06
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: Згідно із поданням, Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану в Україні на 30 днів.
Він закликає продовжити дію воєнного стану в Україні ще на 30 діб з 05.30 26 березня, тобто майже до кінця квітня.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"