Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине до конца апреля
Понедельник, 14 марта 2022, 23:06
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Согласно представлению Зеленский предлагает продлить действие военного положения в Украине на 30 дней.
Он призывает продлить действие военного положения в Украине еще на 30 суток с 05.30 26 марта, то есть почти до конца апреля.
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