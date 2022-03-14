Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине до конца апреля

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Согласно представлению Зеленский предлагает продлить действие военного положения в Украине на 30 дней.

Он призывает продлить действие военного положения в Украине еще на 30 суток с 05.30 26 марта, то есть почти до конца апреля.