Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине до конца апреля

Мазуренко Алена Понедельник, 14 марта 2022, 23:06
Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Согласно представлению Зеленский предлагает продлить действие военного положения в Украине на 30 дней.

Он призывает продлить действие военного положения в Украине еще на 30 суток с 05.30 26 марта, то есть почти до конца апреля.

 

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: войнаУкраинаЗеленскийРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами

Западная разведка: Путин сам себе создал информационный пузырь

фото, видеоПосле значительных потерь на войне в Украину "кадыровцев" отправили в Чечню – СМИ

В Черновцах демонтировали звезду певца, выступившего на "празднике" в Москве в поддержку войны

"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский

Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других

Все новости...
война
Стараются, продолжат во вторник – Зеленский о переговорах с Россией
В Украине потери россиян больше, чем за две войны в Чечне – Зеленский
Зеленский обратился к срочника РФ: Мы слышим ваши звонки домой
Последние новости
09:10
Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами
09:02
Обстрелы Харькова: ночью оккупанты убили нескольких взрослых и ребенка
08:57
Стефанчук призвал депутатов со всего мира остановить преступления России
08:56
В Британии рассказали об "информационном спецназе", созданном перед вторжением РФ
08:44
фотоОт ракетного удара в Житомирской области произошел пожар, без жертв
08:44
В Украине создали бюро для поиска пропавших людей
08:10
Эвакуационные поезда из Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Краматорска: график
07:58
Зеленский присвоил военным "Героя Украины" и вручил "Золотые звезды"
07:45
ОП: Цель — собрать в Украине 70% прошлогоднего урожая
07:25
Западная разведка: Путин сам себе создал информационный пузырь
Все новости...