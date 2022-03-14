Поліція заарештувала чотирьох "махновців", які захопили маєток Дерипаски в Лондоні

Поліція заарештувала чотирьох осіб, які захопили маєток російського олігарха Олега Дерипаски в Лондоні.

Джерело: BBC News

Деталі: Затримані представились "Лондонськими махновцями" – організацією, названою на честь українського анархіста Нестора Махно.

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Поліція заарештувала згаданих осіб близько 20:00 (за київським часом) після того, як вони видерлися на задню стіну будівлі, що межує з територією консульства Румунії. Їм висунули звинувачення в проникненні на приватну територію.

Упродовж дня офіцери поліції намагалися домовитися з протестувальниками, аби вони залишили будинок. Удень поліція заходила всередину, але нікого не знайшла. Також поліцейські встановили, що жодної шкоди майну не нанесено.

Протестувальники розповіли журналістам, що в будівлі десь зо дві сотні кімнат, і вони декілька разів губилися, поки блукали в маєтку. За їхніми словами, там є окремий кімната, облаштована як кінозал, і турецька лазня.

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"Махновці" присоромили британський уряд і сказали, що виконують за них їхню роботу з конфіскації заморожених активів російських олігархів. Вони хочуть передати майно українським біженцям.

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