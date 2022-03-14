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У Харкові після обстрілу спалахнула пожежа

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 березня 2022, 23:14
У Харкові після обстрілу спалахнула пожежа
пожежа у Харкові, фото Telegram-каналу ТРУХА

Після обстрілу в Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку.

Джерело: Суспільне Харків

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Деталі: Джерело у ДСНС підтвердило Суспільному інформацію про пожежу.

Рятувальники вже виїхали, інформації про площу займання, руйнування або поранених поки немає.

Зазначається, що вогонь спалахнув близько 23:30.

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У цей час у Харкові тривала повітряна тривога, містяни повідомляли про серію вибухів в центральній частині міста.

Теми: Харківвійнапожежа
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