У Харкові після обстрілу спалахнула пожежа

Після обстрілу в Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку.

Джерело: Суспільне Харків

Деталі: Джерело у ДСНС підтвердило Суспільному інформацію про пожежу.

Рятувальники вже виїхали, інформації про площу займання, руйнування або поранених поки немає.

Зазначається, що вогонь спалахнув близько 23:30.

У цей час у Харкові тривала повітряна тривога, містяни повідомляли про серію вибухів в центральній частині міста.