У Харкові після обстрілу спалахнула пожежа
Вівторок, 15 березня 2022, 00:14
Після обстрілу в Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку.
Джерело: Суспільне Харків
Деталі: Джерело у ДСНС підтвердило Суспільному інформацію про пожежу.
Рятувальники вже виїхали, інформації про площу займання, руйнування або поранених поки немає.
Зазначається, що вогонь спалахнув близько 23:30.
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У цей час у Харкові тривала повітряна тривога, містяни повідомляли про серію вибухів в центральній частині міста.