В Харькове после обстрела вспыхнул пожар
Вторник, 15 марта 2022, 00:14
После обстрела в Харькове вспыхнул пожар в районе Центрального рынка.
Источник: Суспільне.Харків
Детали: Источник в ГСЧС подтвердил Суспільному информации о пожаре.
Спасатели уже выехали, информации о площади возгорания, разрушениях или раненых пока нет.
Отмечается, что огонь разгорелся около 23:30.
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В это время в Харькове продолжалась воздушная тревога, горожане сообщали о серии взрывов в центральной части города.