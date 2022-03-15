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В Харькове после обстрела вспыхнул пожар

Катерина ТищенкоВторник, 15 марта 2022, 00:14
пожар в Харькове, фото Telegram-канала ТРУХА

После обстрела в Харькове вспыхнул пожар в районе Центрального рынка.

Источник: Суспільне.Харків

Детали: Источник в ГСЧС подтвердил Суспільному информации о пожаре.

Спасатели уже выехали, информации о площади возгорания, разрушениях или раненых пока нет.

Отмечается, что огонь разгорелся около 23:30.

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В это время в Харькове продолжалась воздушная тревога, горожане сообщали о серии взрывов в центральной части города.

Темы: Харьковвойнапожар
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