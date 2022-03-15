В Харькове после обстрела вспыхнул пожар

После обстрела в Харькове вспыхнул пожар в районе Центрального рынка.

Источник: Суспільне.Харків

Детали: Источник в ГСЧС подтвердил Суспільному информации о пожаре.

Спасатели уже выехали, информации о площади возгорания, разрушениях или раненых пока нет.

Отмечается, что огонь разгорелся около 23:30.

В это время в Харькове продолжалась воздушная тревога, горожане сообщали о серии взрывов в центральной части города.