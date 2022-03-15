Україна захищає світ від голоду – МЗС

Зважаючи на дії Росії та її намагання створити продовольчу кризу, захист Україна є і захистом від голоду у світі.

Дослівно: "Російські загарбники продовжують наносити удари по цивільних об’єктах України, свідомо знищуючи українську сільськогосподарську техніку.

Продовольча безпека Європи, Близького Сходу, морів та Африки знаходиться під загрозою.

Захисники Україна також захищають світ від голоду і продовольчої кризи!"