Україна захищає світ від голоду – МЗС

Зважаючи на дії Росії та її намагання створити продовольчу кризу, захист Україна є і захистом від голоду у світі.

Дослівно: "Російські загарбники продовжують наносити удари по цивільних об’єктах України, свідомо знищуючи українську сільськогосподарську техніку.

Продовольча безпека Європи, Близького Сходу, морів та Африки знаходиться під загрозою.

Захисники Україна також захищають світ від голоду і продовольчої кризи!"

Russian invaders continue hitting civilian targets in #Ukraine deliberately destroying 🇺🇦 agricultural machinery. #FoodSecurity of Europe, the Middle East, SEA & Africa is under threat.



Defending #Ukraine also protects the world from hunger and famine!