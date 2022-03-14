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Україна захищає світ від голоду – МЗС

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 23:21

Зважаючи на дії Росії та її намагання створити продовольчу кризу, захист Україна є і захистом від голоду у світі.

Дослівно: "Російські загарбники продовжують наносити удари по цивільних об’єктах України, свідомо знищуючи українську сільськогосподарську техніку.

Продовольча безпека Європи, Близького Сходу, морів та Африки знаходиться під загрозою.

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Захисники Україна також захищають світ від голоду і продовольчої кризи!"

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Теми: війнаУкраїнасвіт
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