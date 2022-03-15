Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна захищає світ від голоду – МЗС

Ольга Глущенко Вівторок, 15 березня 2022, 00:21

Зважаючи на дії Росії та її намагання створити продовольчу кризу, захист Україна є і захистом від голоду у світі.

Дослівно: "Російські загарбники продовжують наносити удари по цивільних об’єктах України, свідомо знищуючи українську сільськогосподарську техніку.

Продовольча безпека Європи, Близького Сходу, морів та Африки знаходиться під загрозою.

Захисники Україна також захищають світ від голоду і продовольчої кризи!"

Теми: війнаУкраїнасвіт
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росіяни знову скинули бомби на місце, де ховалися маріупольці: люди під завалами

Західна розвідка: Путін сам собі створив інформаційну бульбашку

фото, відеоПісля значних втрат на війні в Україні "кадировців" відправили в Чечню – ЗМІ

В Чернівцях демонтували зірку співака, який виступив на "святі" в Москві на підтримку війни

"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський

Зеленський: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших

Усі новини...
війна
"Дім для України": 44 тисячі британців готові прийняти в себе українців
"Росія піде на все": США обурені вбивством журналіста Рено
Російські снаряди влучили у багатоповерхівку і приватний будинок в Києві
Останні новини
10:30
Є висока загроза наступу з Білорусі на Волинь – Генштаб
10:15
Царьов запропонував здати Кривий Ріг, Вілкул відправив його слідом за російським кораблем
10:04
У Києва і Москви є зближення з критичних питань – глава МЗС Туреччини
09:58
Ані сантиметра ворогу: центр Рубіжного зачищають від окупантів
09:53
"Себе ми точно прогодуємо": Україна забезпечена продовольством на два роки вперед – ОП
09:51
Активісти продовжують блокаду польсько-білоруського кордону, черга з фур вже 45 км
09:50
Футбол: суд залишив у силі відсторонення росіян від турнірів ФІФА
09:35
Автобуси для евакуації маріупольців заїхали до Бердянська
09:32
Ворог риє окопи на Київщині, бомбить Чернігів, тероризує Донбас - ситуація в регіонах
09:26
відео7 гуманітарних коридорів погодили на 20 березня
Усі новини...