Украина защищает мир от голода – МИД

Учитывая действия России и ее попытки создать продовольственный кризис, защита Украины является и защитой от голода в мире.

Дословно: "Российские захватчики продолжают наносить удары по гражданским объектам Украины, сознательно уничтожая украинскую сельскохозяйственную технику.

Продовольственная безопасность Европы, Ближнего Востока, морей и Африки находится под угрозой.

Реклама:

Защитники Украины также защищают мир от голода и продовольственного кризиса!"

Russian invaders continue hitting civilian targets in #Ukraine deliberately destroying 🇺🇦 agricultural machinery. #FoodSecurity of Europe, the Middle East, SEA & Africa is under threat.



Defending #Ukraine also protects the world from hunger and famine!#StopRussianAggression pic.twitter.com/VAH0y9fSQF