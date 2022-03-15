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Підсумки дня для ППО: 4 ворожих вертольоти, літак і ракета

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 00:34
ілюстративне фото: ворожий літак, збитий 4 березня

У понеділок сили ППО збили 4 російських вертольоти і один літак, а також крилату ракету.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "14 березня протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України відмінусувала ще 4 вертольоти і один літак окупантів. Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача".

Деталі: Повідомляється також, що радіолокаційними засобами Повітряних сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост".

"Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряних простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають", - зазначили в командуванні Повітряних сил.

Крім того, є інформація про падіння у Румунії БпЛА типу "Орлан-10", що є на озброєнні збройних сил Росії, йдеться в повідомленні.

Теми: Збройні силиавіавійна
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