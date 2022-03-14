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Итоги дня для ПВО: 4 вражеских вертолета, самолет и ракета

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 23:34
Итоги дня для ПВО: 4 вражеских вертолета, самолет и ракета
иллюстративное фото: вражеский самолет, сбитый 4 марта

В понедельник силы ПВО сбили 4 российских вертолета и один самолет, а также крылатую ракету.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "14 марта противовоздушная оборона Воздушных сил Вооруженных сил Украины отминусовала еще 4 вертолета и один самолет оккупантов. Кроме того, подтвержден факт сбивания крылатой ракеты врага с украинского истребителя".

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Детали: Сообщается также, что радиолокационными средствами Воздушных сил зафиксирован факт пересечения государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа "Форпост".

"Беспилотник оккупантов сначала кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетных обстрелов на Львовщине, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашим ПВО. Остатки ищут", - отметили в командовании Воздушных сил.

Кроме того, есть информация о падении в Румынии БПЛА типа "Орлан-10", находящегося на вооружении вооруженных сил России, говорится в сообщении.

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Темы: Вооруженные силыавиавойна
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