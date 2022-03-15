Росія просить у Китаю військове харчування та фінансову підтримку – CNN

Росія попросила Китай про фінансову та технічну підтримку, в тому числі – у вигляді харчування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посилаючись на інформацію від лдвох джерел, знайомих із цим питанням, пише CNN.

Як зазначає видання, серед допомоги, яку просила Росія - готові військові продуктові набори. Як зазначається, російська армія в Україні має значні проблеми із харчуванням, через що постійно вдається до мародерства.

Видання зазначає, серед іншого, РФ надала Китаю й запити щодо технічного забезпечення, проблеми з яким ускладнюють дії російських військових.

Разом із тим, одне з джерел CNN припускає, що передача військового харчування може бути тим запитом, який Китай зможе задовольнити, не створюючи для себе проблем у відносинах із Заходом.

Нагадаємо, Сполучені Штати вже повідомили союзникам по НАТО і кільком азійським країнам, що Китай продемонстрував готовність надати військову та економічну допомогу Росії на прохання Москви підтримати її війну проти України.

У повідомленні, надісланому дипломатичною телеграмою та переданому особисто співробітниками розвідки, також сказано, що Китай, як очікується, буде заперечувати ці плани.