Россия просит у Китая военное питание и финансовую поддержку – CNN

Россия попросила Китай о финансовой и технической поддержке, в том числе – в виде питания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ссылаясь на информацию от двух источников, знакомых с этим вопросом, пишет CNN.

Как отмечает издание, среди помощи, которую просила Россия – готовые военные продуктовые наборы. Как отмечается, российская армия в Украине испытывает значительные проблемы с питанием, из-за чего постоянно прибегает к мародерству.

Издание отмечает, среди прочего, РФ предоставила Китаю и запросы по техническому обеспечению, проблемы с которым усложняют действия российских военных.

Вместе с тем один из источников CNN предполагает, что передача военного питания может быть тем запросом, который Китай сможет удовлетворить, не создавая для себя проблем в отношениях с Западом.

Напомним, Соединенные Штаты уже сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам, что Китай продемонстрировал готовность оказать военную и экономическую помощь России по просьбе Москвы поддержать ее войну против Украины.

В сообщении, направленном дипломатической телеграммой и переданном лично сотрудниками разведки, также сказано, что Китай, как ожидается, будет отрицать эти планы.