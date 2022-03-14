Байден: Ми дамо зброю Україні і приймемо біженців з відкритими обіймами

Президент США Джо Байден запевнив, що його країна надасть Україні зброю для оборони і готова прийняти українських біженців.

Джерело: Twitter Байдена.

Дослівно: "Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російських сил.

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Ми надішлемо гроші, продукти та допомогу, щоб врятувати життя українців".

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms. — President Biden (@POTUS) March 14, 2022

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Деталі: Крім того, американський лідер обіцяє забезпечити прийом біженців з України у США.

Цитата: "Ми будемо вітати українських біженців з відкритими обіймами".

Нагадаємо: Наразі Америка, на відміну від багатьох європейських країн, не приймає біженців з України.

США готують візит Байдена у Європу для обговорення війни в України з європейськими лідерами.