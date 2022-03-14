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Байден: Ми дамо зброю Україні і приймемо біженців з відкритими обіймами

Понеділок, 14 березня 2022, 23:57

Президент США Джо Байден запевнив, що його країна надасть Україні зброю для оборони і готова прийняти українських біженців.

Джерело: Twitter Байдена.

Дослівно: "Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російських сил.

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Ми надішлемо гроші, продукти та допомогу, щоб врятувати життя українців".

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Деталі: Крім того, американський лідер обіцяє забезпечити прийом біженців з України у США.

Цитата: "Ми будемо вітати українських біженців з відкритими обіймами".

Нагадаємо: Наразі Америка, на відміну від багатьох європейських країн, не приймає біженців з України.

США готують візит Байдена у Європу для обговорення війни в України з європейськими лідерами.

Теми: БайденСШАвійнаУкраїна
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