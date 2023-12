Байден: Ми дамо зброю Україні і приймемо біженців з відкритими обіймами

Президент США Джо Байден запевнив, що його країна надасть Україні зброю для оборони і готова прийняти українських біженців.

Джерело: Twitter Байдена.

Дослівно: "Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російських сил.

Ми надішлемо гроші, продукти та допомогу, щоб врятувати життя українців".

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms.