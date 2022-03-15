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Байден: Мы дадим оружие Украине и ждем беженцев с открытыми объятиями

Вторник, 15 марта 2022, 00:57

Президент США Джо Байден заверил, что его страна предоставит Украине оружие для обороны и готова принять украинских беженцев.

Источник: Twitter Байдена.

Дословно: "Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российских сил.

Мы пошлем деньги, продукты и помощь, чтобы спасти жизнь украинцев".

Подробности: Кроме того, американский лидер обещает обеспечить прием беженцев из Украины в США.

Цитата: "Мы будем приветствовать украинских беженцев с открытыми объятиями".

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Напомним: В настоящее время Америка, в отличие от многих европейских стран, не принимает беженцев из Украины.

США готовят визит Байдена в Европу для обсуждения войны в Украине с европейскими лидерами.

Темы: БайденСШАвойнаУкраина
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