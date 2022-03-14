Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден: Мы дадим оружие Украине и примем беженцев с открытыми объятиями

Понедельник, 14 марта 2022, 23:57

Президент США Джо Байден заверил, что его страна предоставит Украине оружие для обороны и готова принять украинских беженцев.

Источник: Twitter Байдена.

Дословно: "Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российских сил.

Реклама:

Мы пошлем деньги, продукты и помощь, чтобы спасти жизнь украинцев".

Подробности: Кроме того, американский лидер обещает обеспечить прием беженцев из Украины в США.

ВИДЕО ДНЯ

Цитата: "Мы будем приветствовать украинских беженцев с открытыми объятиями".

Напомним: В настоящее время Америка, в отличие от многих европейских стран, не принимает беженцев из Украины.

США готовят визит Байдена в Европу для обсуждения войны в Украине с европейскими лидерами.

Темы: БайденСШАвойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Байден
Три четверти американцев считают Байдена слишком старым для второго срока - опрос
Байден разочарован, что лидер Китая не посетит саммит G20
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Последние новости
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: