Президент США Джо Байден заверил, что его страна предоставит Украине оружие для обороны и готова принять украинских беженцев.

Источник: Twitter Байдена.

Дословно: "Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российских сил.

Мы пошлем деньги, продукты и помощь, чтобы спасти жизнь украинцев".

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms.