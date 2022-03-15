Байден: Мы дадим оружие Украине и ждем беженцев с открытыми объятиями
Президент США Джо Байден заверил, что его страна предоставит Украине оружие для обороны и готова принять украинских беженцев.
Источник: Twitter Байдена.
Дословно: "Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российских сил.
Мы пошлем деньги, продукты и помощь, чтобы спасти жизнь украинцев".
We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.— President Biden (@POTUS) March 14, 2022
We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.
We will welcome Ukrainian refugees with open arms.
Подробности: Кроме того, американский лидер обещает обеспечить прием беженцев из Украины в США.
Цитата: "Мы будем приветствовать украинских беженцев с открытыми объятиями".
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Напомним: В настоящее время Америка, в отличие от многих европейских стран, не принимает беженцев из Украины.
США готовят визит Байдена в Европу для обсуждения войны в Украине с европейскими лидерами.