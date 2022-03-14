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Зведення Генштабу: ЗСУ відбили атаки на Маріуполь, знищили 150 загарбників

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 23:57
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили атаки на Маріуполь, знищили 150 загарбників
знищена ворожа техніка, фото: штаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що, захищаючи Маріуполь 14 березня, українська армія знищила військову техніку і 150 окупантів.

Дослівно: "На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили".

Деталі: На Волинському напрямку зберігається висока імовірність проведення провокацій на білоруських об’єктах з метою втягування ЗС Республіки Білорусь у конфлікт.

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На Поліському напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів.

На Сіверському напрямку ворог веде бойові дії в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не проводить. Здійснює перегрупування військ, вдосконалює систему матеріально-технічного забезпечення з метою підготовки та відновлення наступу в напрямку на Бровари.

На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушеваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка. Активних наступальних дій не проводить. З метою посилення терористичних угрупувань на напрямках на Суми, Охтирку, Харків та Ізюм, проводить перегрупування військ і закріплюється на захоплених рубежах. Водночас, існують проблеми із постачанням боєприпасів на вогневі позиції.

ВІДЕО ДНЯ

З метою доукомплектування підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії військовослужбовцям строкової служби наполегливо пропонують переходити на контрактну службу.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти визначеними силами ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів, Камʼянське.

На Авдіївському напрямку, в районі н.п. Кам’янка, під час проведення розвідки боєм окупанти зазнали значних втрат, вимушені були відійти.

На Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар.

Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Томина Балка, Надеждівка, Киселівка, Первомайске, Михайло-Ларине, Ульянівка, Піски, Добре, Снігурівка, Архангельске, Заградівка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.

Теми: війнаМаріупольРосіяЗбройні сили
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