В Генштабе ВСУ сообщают, что, защищая Мариуполь 14 марта, украинская армия уничтожила военную технику и 150 оккупантов.

Дословно: "На Мариупольском направлении противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили".

Детали: На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах с целью втягивания ВС Республики Беларусь в конфликт.

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На Полесском направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Слобода, Кухарская, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

На Северском направлении враг ведет боевые действия в районах населённых пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не производит. Осуществляет перегруппировку войск, совершенствует систему материально-технического обеспечения с целью подготовки и возобновления наступления в направлении Бровары.

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток окружить Сумы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Великая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Талалаевка. Активных наступательных действий не производит. С целью усиления террористических группировок на направлениях на Сумы, Ахтырку, Харьков и Изюм проводит перегруппировку войск и закрепляется на захваченных рубежах. В то же время, существуют проблемы со снабжением боеприпасами на огневые позиции.

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С целью доукомплектования подразделений из состава 6 общевойсковой армии военнослужащим срочной службы настойчиво предлагают переходить на контрактную службу.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты определенными силами ведут боевые действия в районах населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское.

На Авдеевском направлении, в районе н.п. Каменка, во время проведения разведки боем оккупанты понесли значительные потери, вынуждены были отойти.

На Волновахском направлении враг не прекращает попыток прорыва в направлении Угледара.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На Южнобужском направлении враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайское, Михаило-Ларино, Ульяновка, Пески, Хорошо, Снигиревка, Архангельске, Заградовка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.