Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал про оборону міста
Вівторок, 15 березня 2022, 00:18
Генерал ЗСУ Дмитро Марченко (Марчелло), який керує обороною Миколаєва, розповів про захист міста від ворога.
Джерело: Марченко в ефірі спільного телемарафону
Пряма мова: "Навколо Миколаєва спостерігається велике скупчення військової техніки і особового складу (військових РФ – ред.).
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Завдяки нашим військовим наносимо невідворотні втрати противнику…
Настрій у наших бійців дуже позитивний, нас підтримує народ, нам дуже пощастило, що ми всі стали в один стрій разом із цивільними, тому в нас усе виходить…
Крім того, в нас є дуже позитивний момент, що у селах люди зустрічають противника і починають бити його ще на підході до Миколаєва…
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…єдина ціль – це перемога".