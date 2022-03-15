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Люди в селах бьют врага на подходе к Николаеву – генерал об обороне города

Ольга ГлущенкоВторник, 15 марта 2022, 00:18
Люди в селах бьют врага на подходе к Николаеву – генерал об обороне города
Марченко, фото: Минобороны

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко (Марчелло), управляющий обороной Николаева, рассказал о защите города от врага.

Источник: Марченко в эфире общего телемарафона

Прямая речь: "Вокруг Николаева наблюдается большое скопление военной техники и личного состава (военных РФ – ред.).

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Благодаря нашим военным наносим неотвратимые потери противнику…

Настроение у наших бойцов очень позитивное, нас поддерживает народ, нам очень повезло, что мы все стали в один строй вместе с гражданскими, поэтому у нас все получается…

Кроме того, у нас очень есть положительный момент, что в селах люди встречают противника и начинают бить его еще на подходе к Николаеву…

ВИДЕО ДНЯ

…единственная цель – это победа".

Темы: НиколаеввойнаВооруженные силы
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