Люди в селах бьют врага на подходе к Николаеву – генерал об обороне города
Вторник, 15 марта 2022, 00:18
Генерал ВСУ Дмитрий Марченко (Марчелло), управляющий обороной Николаева, рассказал о защите города от врага.
Источник: Марченко в эфире общего телемарафона
Прямая речь: "Вокруг Николаева наблюдается большое скопление военной техники и личного состава (военных РФ – ред.).
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Благодаря нашим военным наносим неотвратимые потери противнику…
Настроение у наших бойцов очень позитивное, нас поддерживает народ, нам очень повезло, что мы все стали в один строй вместе с гражданскими, поэтому у нас все получается…
Кроме того, у нас очень есть положительный момент, что в селах люди встречают противника и начинают бить его еще на подходе к Николаеву…
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…единственная цель – это победа".