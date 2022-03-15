Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Російські війська – постачальник зброї для захисту України

Вівторок, 15 березня 2022, 00:32
Зеленський: Російські війська – постачальник зброї для захисту України
Зеленський, скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупаційні війська є одним із постачальників техніки для української армії

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України

Реклама:

Російські війська на сьогодні фактично –один з постачальників техніки для нашої армії.

Вони у страшному сні не могли такого побачити".

Деталі: Зеленський наголосив, що російські військові не очікували на такий опір українців, тому "почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть".

ВІДЕО ДНЯ

Також президент України підкреслив, що загарбники втікають з поля бою, покинувши техніку.

Теми: ЗеленськийвійнаРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Нам треба 160 винищувачів F-16
Зеленський: Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: