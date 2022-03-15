Зеленський: Російські війська – постачальник зброї для захисту України
Вівторок, 15 березня 2022, 00:32
Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупаційні війська є одним із постачальників техніки для української армії
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України
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Російські війська на сьогодні фактично –один з постачальників техніки для нашої армії.
Вони у страшному сні не могли такого побачити".
Деталі: Зеленський наголосив, що російські військові не очікували на такий опір українців, тому "почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть".
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Також президент України підкреслив, що загарбники втікають з поля бою, покинувши техніку.