Зеленский: Российские армия – поставщик оружия для защиты Украины
Вторник, 15 марта 2022, 00:32
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупационные войска являются одним из поставщиков техники для украинской армии
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины
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Российские войска на сегодняшний день фактически – один из поставщиков техники для нашей армии.
Они в страшном сне не могли этого увидеть".
Детали: Зеленский подчеркнул, что российские военные не ожидали такого сопротивления украинцев, поэтому "начали понимать, что войной они ничего не достигнут".
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Также президент Украины подчеркнул, что захватчики сбегают с поля боя, покинув технику.