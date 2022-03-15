Зеленский: Российские армия – поставщик оружия для защиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупационные войска являются одним из поставщиков техники для украинской армии

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины

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Российские войска на сегодняшний день фактически – один из поставщиков техники для нашей армии.

Они в страшном сне не могли этого увидеть".

Детали: Зеленский подчеркнул, что российские военные не ожидали такого сопротивления украинцев, поэтому "начали понимать, что войной они ничего не достигнут".

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Также президент Украины подчеркнул, что захватчики сбегают с поля боя, покинув технику.