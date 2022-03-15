Зеленський звернувся до строковиків РФ: Ми чуємо ваші дзвінки додому

Президент Володимир Зеленський звернувся до військових російської армії із закликом здатися та пообіцяв їм "ставлення як до людей".

Джерело: звернення президента Зеленського.

Пряма мова: "Російські строковики! Послухайте мене особливо уважно. Російські офіцери! Ви вже все зрозуміли. В України ви нічого не заберете. Ви будете забирати життя. Вас дуже багато. Але й ваше життя також заберуть.

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Але заради чого вам гинути?"

Деталі: Зеленський розповів, що Україна перехоплює телефонні розмови та розуміє, чого хочуть російські солдати насправді.

Пряма мова: "Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чули у перехопленнях ваших розмов, що ви насправді думаєте про цю війну, про цю ганьбу та про свою державу. Ваші розмови. Ваші дзвінки додому рідним. Ми чуємо це все. Ми робимо висновки. Ми знаємо хто ви такі.

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Тому я пропоную вам вибір. Від імені українського народу даю вам шанс, шанс вижити. Якщо ви здаєтеся нашим силам, ми будемо поводитися з вами так, як і належить поводитися з людьми. Саме з людьми – гідно. Як із вами не поводилися у вашій армії. І як ваша армія не ставиться до нашої".