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Зеленский обратился к срочника РФ: Мы слышим ваши звонки домой

Вторник, 15 марта 2022, 00:40

Президент Владимир Зеленский обратился к военным российской армии с призывом сдаться и пообещал им "обращаться как с людьми".

Источник: обращение президента Зеленского.

Прямая речь: "Российские срочники! Послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры! Вы-то всё уже поняли. У Украины вы ничего не заберёте. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу жизнь тоже заберут.

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Но ради чего вам погибать?"

Детали: Зеленский рассказал, что Украина перехватывает телефонные разговоры и понимает, чего хотят российские солдаты на самом деле.

Прямая речь: "Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своём государстве. Ваши разговоры друг с другом. Ваши звонки домой родным. Мы слышим это всё. Мы делаем выводы. Мы знаем, кто вы такие.

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Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа даю вам шанс, шанс выжить. Если вы сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми – достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей".

Темы: Зеленскийвойна
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