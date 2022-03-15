В Україні втрати росіян більші, ніж за дві війни в Чечні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про втрати ворога, зокрема підкреслив, що в Україні знищили російських військових більше, ніж за дві багатолітні війни в Чечні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат.

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Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки.

За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні. Заради чого?"