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В Україні втрати росіян більші, ніж за дві війни в Чечні – Зеленський

Ольга Глущенко Вівторок, 15 березня 2022, 01:42
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив про втрати ворога, зокрема підкреслив, що в Україні знищили російських військових більше, ніж за дві багатолітні війни в Чечні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат.

Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки.

За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні. Заради чого?"

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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