В Украине потери россиян больше, чем за две войны в Чечне – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потерях врага, в частности подчеркнул, что в Украине уничтожили российских военных больше, чем за две многолетние войны в Чечне.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери.

Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники.

За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне. Ради чего?"