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В Украине потери россиян больше, чем за две войны в Чечне – Зеленский

Ольга ГлущенкоВторник, 15 марта 2022, 00:42
В Украине потери россиян больше, чем за две войны в Чечне – Зеленский
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потерях врага, в частности подчеркнул, что в Украине уничтожили российских военных больше, чем за две многолетние войны в Чечне.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери.

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Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники.

За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне. Ради чего?"

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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