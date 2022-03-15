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Зеленський оголосив про запуск податкової реформи

Ольга Глущенко Вівторок, 15 березня 2022, 02:02
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні стартує податкова реформа, яка включає зокрема і скасування всіх перевірок для всіх бізнесів.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – нема питань.

Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя.

Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону.

Це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде".

Деталі: Зеленський уточнив, що Кабмін узгодив пакет рішень для підтримки української економіки – для того, аби працював бізнес, а "люди були з роботою" там, де це дозволяє безпека.

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Теми: Зеленськийподаткибізнесекономіка
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