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Зеленский объявил о запуске налоговой реформы

Ольга ГлущенкоВторник, 15 марта 2022, 02:02
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине стартует налоговая реформа, включающая в том числе и отмену всех проверок для всех бизнесов.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Первое. Начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса – а это первая и вторая группы ФЛП – ставим добровольную уплату единого налога. То есть если сможете – платите. Не можете – нет вопросов.

Второе. Максимальная дерегуляция бизнеса. Упраздняем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь.

Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона.

Это только начальные два шага нашей налоговой реформы. Продолжение следует".

Детали: Зеленский уточнил, что Кабмин согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики – для того, чтобы работал бизнес, а "люди были с работой" там, где это позволяет безопасность.

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Темы: Зеленскийналогибизнесэкономика
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