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Сумщина: Росіяни поробили штаби в Боромлі і Тростянці, викрадають людей

Анастасія КалатурВівторок, 15 березня 2022, 03:15

Росіяни поробили свої штаби в Боромлі і Тростянці (Сумська область) і викрадають людей.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "Є досить серйозні проблеми в місті Тростянець. Терористи там поводяться все більш зухвало, ще більш нахабно, ходять по будинках, вибивають вікна, двері, розказують людям про те, що якщо вони не покинуть свої домівки, то буде гірше, що треба виїжджати на територію РФ, залякують людей, хочуть зробити якусь картинку для пропаганди.

Дуже складна ситуація в Боромлі, Тростянець-Боромля, вони там поробили свої штаби, викрадають людей, беруть полонених".

Деталі: Окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, масово відбирають мобільні телефони.

Уточнюється, що Тростянець лишається без електроенергії, а окупанти не допускають ремонтників. Також без електрики лишається низка населених пунктів Сумщини.

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Живицький додав, що впевнений, що скоро ця ситуація зміниться.

Крім того, окупанти бомбардували підприємтства в Шостці, відновити їх неможливо.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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