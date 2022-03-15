Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: Россияне сделали штабы в Боромле и Тростянце, похищают людей

Анастасия КалатурВторник, 15 марта 2022, 03:15

Россияне сделали свои штабы в Боромле и Тростянце (Сумская область), похищают людей.

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Есть довольно серьезные проблемы в городе Тростянец. Террористы там ведут себя все более дерзко, еще наглее, ходят по домам, выбивают окна, двери, рассказывают людям о том, что если они не покинут свои дома, то будет хуже, что нужно выезжать на территорию РФ, запугивают людей, хотят сделать какую-нибудь картинку для пропаганды.

Очень сложная ситуация в Боромле, Тростянец-Боромля, они там сделали свои штабы, похищают людей, берут пленных".

Детали: Оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны.

Уточняется, что Тростянец остается без электроэнергии, а оккупанты не допускают ремонтников. Также без электричества остается ряд населённых пунктов Сумщины.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Живицкий добавил, что уверен, что скоро эта ситуация изменится.

Кроме того, оккупанты бомбили предприятия в Шостке, восстановить их невозможно.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Для войны в Украине Россия набрала тысячу наемников Асада и "Хезболлы" – штаб

Зеленский: В РФ рассылают похоронки родственникам военных, которые в плену в Украине

Кулеба: Соревнование за место встречи Зеленского и Путина больше, чем Олимпийских игр

ВИДЕОПортнов имеет элитную недвижимость в Москве вместе с друзьями Лаврова

видео, обновленоИз-за обстрелов в Харькове загорелся рынок "Барабашово", погиб спасатель

70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes

Все новости...
Сумская область
В Сумской области откроют несколько коридоров для эвакуации: из каких городов выведут людей
Россияне бомбили жилой сектор Ахтырки – трое погибших
На Сумщине в воскресенье не будет гуманитарных коридоров
Последние новости
05:36
Всемирный банк выделит Украине $100 млн на выплаты стипендий студентам
05:15
В Конгрессе США ограничили торговые отношения с Россией и Беларусью
05:02
Для войны в Украине Россия набрала тысячу наемников Асада и "Хезболлы" – штаб
04:43
Каждый день россияне сбрасывают на Мариуполь 50-100 авиабомб
04:32
Новые санкции Японии против РФ: в списке – Захарова и "Рособоронэкспорт"
03:58
График эвакуационных поездов на 18 марта
03:26
Виталий Ким: Нас все больше — россиян все меньше, готовимся к посевной
03:16
В Сумской области захватчики убили двух гражданских, отбирают у людей оружие и телефоны – глава ОГА
02:38
Дизтопливо и бензин подешевеют на 5-7 гривен – Минэкономики
02:16
Непрерывные контратаки ВСУ серьезно ограничивают наступление России – британская разведка
Все новости...