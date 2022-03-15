Сумщина: Россияне сделали штабы в Боромле и Тростянце, похищают людей

Россияне сделали свои штабы в Боромле и Тростянце (Сумская область), похищают людей.

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Есть довольно серьезные проблемы в городе Тростянец. Террористы там ведут себя все более дерзко, еще наглее, ходят по домам, выбивают окна, двери, рассказывают людям о том, что если они не покинут свои дома, то будет хуже, что нужно выезжать на территорию РФ, запугивают людей, хотят сделать какую-нибудь картинку для пропаганды.

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Очень сложная ситуация в Боромле, Тростянец-Боромля, они там сделали свои штабы, похищают людей, берут пленных".

Детали: Оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны.

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Уточняется, что Тростянец остается без электроэнергии, а оккупанты не допускают ремонтников. Также без электричества остается ряд населённых пунктов Сумщины.

Живицкий добавил, что уверен, что скоро эта ситуация изменится.

Кроме того, оккупанты бомбили предприятия в Шостке, восстановить их невозможно.