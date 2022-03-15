США ввели санкції проти 11 осіб з оборонного сектору РФ

Проти 11 осіб з оборонної сфери Росії Штати запровадили санкції.

Джерело: Укрінформ із посиланням на повідомлення Державного департаменту США

Дослівно: "Світ із жахом спостерігає за тим, як Росія здійснює цілеспрямований, неспровокований та невиправданий напад на Україну.

Подальше вторгнення Росії в Україну призвело до широкомасштабних людських страждань та жертв, включаючи загибель невинних цивільних осіб, у тому числі дітей".

Деталі: Держдеп повідомив, що оголошує суворі санкції проти керівників Міністерства оборони РФ.

У переліку – заступники міністра оборони Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков (відповідальний за матеріально-технічне забезпечення армії), Юрій Садовенко, Микола Панков, Руслан Цаліков, Геннадій Жидко, головнокомандувач військ національної гвардії, член радбезу РФ Віктор Золотов, директор федеральної служби військово-технічного співробітництва міноборони Дмитро Шугаєв. генеральний директор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв.