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США ввели санкції проти 11 осіб з оборонного сектору РФ

Вівторок, 15 березня 2022, 03:52
прапор США, фото: Getty Images

Проти 11 осіб з оборонної сфери Росії Штати запровадили санкції.

Джерело: Укрінформ із посиланням на повідомлення Державного департаменту США

Дослівно: "Світ із жахом спостерігає за тим, як Росія здійснює цілеспрямований, неспровокований та невиправданий напад на Україну.

Подальше вторгнення Росії в Україну призвело до широкомасштабних людських страждань та жертв, включаючи загибель невинних цивільних осіб, у тому числі дітей".

Деталі: Держдеп повідомив, що оголошує суворі санкції проти керівників Міністерства оборони РФ.

У переліку – заступники міністра оборони Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков (відповідальний за матеріально-технічне забезпечення армії), Юрій Садовенко, Микола Панков, Руслан Цаліков, Геннадій Жидко, головнокомандувач військ національної гвардії, член радбезу РФ Віктор Золотов, директор федеральної служби військово-технічного співробітництва міноборони Дмитро Шугаєв. генеральний директор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв.

Теми: СШАсанкціїРосія
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