Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели санкции против 11 человек из оборонного сектора РФ

Вторник, 15 марта 2022, 03:52
флаг США, фото: Getty Images

Против 11 человек из оборонной сферы России Штаты ввели санкции.

Источник: Укринформ со ссылкой на сообщение Государственного департамента США

Дословно: "Мир с ужасом наблюдает за тем, как Россия совершает целенаправленное, неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину.

Дальнейшее вторжение России в Украину привело к широкомасштабным человеческим страданиям и жертвам, включая гибель невинных гражданских лиц, в том числе детей".

Детали: Госдеп сообщил, что объявляет суровые санкции против руководителей Министерства обороны РФ.

В перечне – заместители министра обороны Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков (ответственный за материально-техническое обеспечение армии), Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, главнокомандующий войсками национальной гвардии, член совета безопасности РФ Виктор Золотов, директор федеральной службы военно-технического сотрудничества минобороны Дмитрий Шугаев. генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Темы: СШАсанкцииРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Для войны в Украине Россия набрала тысячу наемников Асада и "Хезболлы" – штаб

Зеленский: В РФ рассылают похоронки родственникам военных, которые в плену в Украине

Кулеба: Соревнование за место встречи Зеленского и Путина больше, чем Олимпийских игр

ВИДЕОПортнов имеет элитную недвижимость в Москве вместе с друзьями Лаврова

видео, обновленоИз-за обстрелов в Харькове загорелся рынок "Барабашово", погиб спасатель

70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes

Все новости...
США
Байден: Мы дадим оружие Украине и ждем беженцев с открытыми объятиями
Россия просит у Китая военное питание и финансовую поддержку – CNN
За 10 дней в России иссякнут возможности вести активную войну – генерал США
Последние новости
05:36
Всемирный банк выделит Украине $100 млн на выплаты стипендий студентам
05:15
В Конгрессе США ограничили торговые отношения с Россией и Беларусью
05:02
Для войны в Украине Россия набрала тысячу наемников Асада и "Хезболлы" – штаб
04:43
Каждый день россияне сбрасывают на Мариуполь 50-100 авиабомб
04:32
Новые санкции Японии против РФ: в списке – Захарова и "Рособоронэкспорт"
03:58
График эвакуационных поездов на 18 марта
03:26
Виталий Ким: Нас все больше — россиян все меньше, готовимся к посевной
03:16
В Сумской области захватчики убили двух гражданских, отбирают у людей оружие и телефоны – глава ОГА
02:38
Дизтопливо и бензин подешевеют на 5-7 гривен – Минэкономики
02:16
Непрерывные контратаки ВСУ серьезно ограничивают наступление России – британская разведка
Все новости...