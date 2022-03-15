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США ввели санкции против 11 человек из оборонного сектора РФ

Вторник, 15 марта 2022, 02:52
США ввели санкции против 11 человек из оборонного сектора РФ
флаг США, фото: Getty Images

Против 11 человек из оборонной сферы России Штаты ввели санкции.

Источник: Укринформ со ссылкой на сообщение Государственного департамента США

Дословно: "Мир с ужасом наблюдает за тем, как Россия совершает целенаправленное, неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину.

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Дальнейшее вторжение России в Украину привело к широкомасштабным человеческим страданиям и жертвам, включая гибель невинных гражданских лиц, в том числе детей".

Детали: Госдеп сообщил, что объявляет суровые санкции против руководителей Министерства обороны РФ.

В перечне – заместители министра обороны Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков (ответственный за материально-техническое обеспечение армии), Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, главнокомандующий войсками национальной гвардии, член совета безопасности РФ Виктор Золотов, директор федеральной службы военно-технического сотрудничества минобороны Дмитрий Шугаев. генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

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Темы: СШАсанкцииРосcия
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