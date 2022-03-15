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ПЦУ: Вбивати російських окупантів не гріх

Анастасія КалатурВівторок, 15 березня 2022, 03:30
ПЦУ: Вбивати російських окупантів не гріх
ФОТО: GETTY

Православна церква України не вважає гріхом бажати смерті ворогові та вбивати російських окупантів.

Джерело: предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в ефірі телемарафону, якого цитує "Дзеркало тижня"

Пряма мова: "Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців.

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Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине".

Теми: Православна Церква УкраїнивійнаРосія
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