ПЦУ: Вбивати російських окупантів не гріх

Православна церква України не вважає гріхом бажати смерті ворогові та вбивати російських окупантів.

Джерело: предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в ефірі телемарафону, якого цитує "Дзеркало тижня"

Пряма мова: "Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців.

Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине".