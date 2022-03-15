ПЦУ: Убивать российских оккупантов не грех

Православная церковь Украины не считает грехом желать смерти врагу и убивать российских оккупантов.

Источник: предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний в эфире телемарафона, которого цитирует "Зеркало недели"

Прямая речь: "Мы как народ не стремимся к смерти тех, кто является нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев.

Защищать, убивать врага – это не грех .Мы защищаем, мы не хотим чужого. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет".