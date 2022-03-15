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Пентагон: Росіяни запустили по Україні понад 900 ракет

Анастасія КалатурВівторок, 15 березня 2022, 04:33

З 24 лютого росіяни запустили по Україні понад 900 ракет різних типів.

Джерело: високопосадовець Міністерства оборони США

Деталі: Зазначається, що російські удари стають все більш і більше невибірковими з точки зору цілі.

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За словами чиновника, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу, а майже всі досягнення Росії "в глухому куті". Натомість українці завдали ефективних ударів по російській бронетехніці, літакам, логістиці та засобам забезпечення.

Також зазначається, що росіяни не отримали переваги у повітрі.

Теми: СШАвійнаРосія
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