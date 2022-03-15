Пентагон: Россияне запустили по Украине более 900 ракет
Вторник, 15 марта 2022, 04:33
С 24 февраля россияне запустили по Украине более 900 ракет разных типов.
Источник: чиновник Министерства обороны США
Детали: Отмечается, что российские удары становятся все более и более неизбирательными с точки зрения цели.
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По словам чиновника, за последние несколько дней российские силы не добились значительного прогресса, а почти все достижения России "в тупике". Зато украинцы нанесли эффективные удары по российской бронетехнике, самолетам, логистике и средствам обеспечения.
Также говорится, что россияне не получили преимущества в воздухе.