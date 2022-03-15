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Словаччина видворяє дипломатів РФ, Росія обіцяє відповісти

Ольга Глущенко Вівторок, 15 березня 2022, 05:04
Словаччина видворяє дипломатів РФ, Росія обіцяє відповісти
прапор Словаччини, фото: Getty Images

Словаччина ухвалила рішення про видворення трьох співробітників посольства Російської Федерації.

Джерело: МЗС Словаччини, МЗС РФ, цитує РБК.ru

Дослівно МЗС Словаччини: "На основі оцінки словацьких спецслужб Словацька Республіка ухвалила рішення про видворення трьох співробітників посольства Російської Федерації в Словацькій Республіці за дії, які порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини.

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Зазначені особи повинні покинути територію Словацької Республіки протягом 72 годин".

Дослівно МЗС РФ: "Ця безпідставна акція не залишиться без відповіді".

Теми: СловаччинаРосія
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