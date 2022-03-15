Словаччина видворяє дипломатів РФ, Росія обіцяє відповісти
Вівторок, 15 березня 2022, 06:04
Словаччина ухвалила рішення про видворення трьох співробітників посольства Російської Федерації.
Джерело: МЗС Словаччини, МЗС РФ, цитує РБК.ru
Дослівно МЗС Словаччини: "На основі оцінки словацьких спецслужб Словацька Республіка ухвалила рішення про видворення трьох співробітників посольства Російської Федерації в Словацькій Республіці за дії, які порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини.
Зазначені особи повинні покинути територію Словацької Республіки протягом 72 годин".
Дослівно МЗС РФ: "Ця безпідставна акція не залишиться без відповіді".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"