Словаччина видворяє дипломатів РФ, Росія обіцяє відповісти

Словаччина ухвалила рішення про видворення трьох співробітників посольства Російської Федерації.

Джерело: МЗС Словаччини, МЗС РФ, цитує РБК.ru

Дослівно МЗС Словаччини: "На основі оцінки словацьких спецслужб Словацька Республіка ухвалила рішення про видворення трьох співробітників посольства Російської Федерації в Словацькій Республіці за дії, які порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини.

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Зазначені особи повинні покинути територію Словацької Республіки протягом 72 годин".

Дослівно МЗС РФ: "Ця безпідставна акція не залишиться без відповіді".