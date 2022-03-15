Словакия выдворяет дипломатов РФ, Россия обещает ответить
Вторник, 15 марта 2022, 06:04
Словакия приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации.
Источник: МИД Словакии, МИД РФ, цитирует РБК.ru
Дословно МИД Словакии: "На основе оценки словацких спецслужб Словацкая Республика приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словацкой Республике за действия, нарушающие Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Указанные лица должны покинуть территорию Словацкой Республики в течение 72 часов".
Дословно МИД РФ: "Эта безосновательная акция не останется без ответа".
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