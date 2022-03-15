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Словакия выдворяет дипломатов РФ, Россия обещает ответить

Ольга ГлущенкоВторник, 15 марта 2022, 06:04

Словакия приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации.

Источник: МИД Словакии, МИД РФ, цитирует РБК.ru

Дословно МИД Словакии: "На основе оценки словацких спецслужб Словацкая Республика приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словацкой Республике за действия, нарушающие Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Указанные лица должны покинуть территорию Словацкой Республики в течение 72 часов".

Дословно МИД РФ: "Эта безосновательная акция не останется без ответа".

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Темы: СловакияРосcия
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