Словакия выдворяет дипломатов РФ, Россия обещает ответить

Словакия приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации.

Источник: МИД Словакии, МИД РФ, цитирует РБК.ru

Дословно МИД Словакии: "На основе оценки словацких спецслужб Словацкая Республика приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словацкой Республике за действия, нарушающие Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

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Указанные лица должны покинуть территорию Словацкой Республики в течение 72 часов".

Дословно МИД РФ: "Эта безосновательная акция не останется без ответа".