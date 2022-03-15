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На Сумщині відкриють кілька коридорів для евакуації: з яких міст виведуть людей

Євген Кізілов, Ірина БалачукВівторок, 15 березня 2022, 08:31
На фото евакуація мешканців Броварського району 13 березня. Фото ДСНС

На 15 березня погоджено так звані гуманітарні коридори для виведення людей з Сум та кількох міст області.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький в Telegram

Деталі: За його словами, "зелені коридори" відкриють з міст Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець та Лебедин.

Їх дія триватиме з 9:00 до 21:00.

Трохи пізніше Живицький надав подробиці щодо евакуації.

На 15 березня погоджені такі "зелені коридори":

  • Тростянець – Лубни (Тростянець – Суми (по об'їзній навколо міста) – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга – стадіон ім. Куца – вул. Скрябіна – вул. Татаренко – вул. Б.Хмельницького – вул. Гришина             (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

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Час виїзду колони: 9:00

Також додаткові автобуси виїдуть з м. Лохвиця, їх час відправлення оголосять згодом.

  • Суми – Лубни (Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які            не мають особистого транспорту.

Основне місце збору у Сумах – біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):

  • БК "Хімік",
  • вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана",
  • "Більбоу" на пр. Курському,
  • ТЦ "Мануфактура".

Час збору уточнять згодом, але попередньо – це з 13:00 до 14:00.

Загальний час початку руху колони – о 9:00.

  • Лебедин – Лубни (Ворожба (Лебединська громада) – Бишкинь – Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Місце збору: м. Лебедин, вул. Сумська 12. Час виїзду колони: 9:00.

  • Конотоп – Лубни (Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни).

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Місце збору: площа перед міськрадою. Час виїзду колони: 9:00.

  • Шостка – Лубни (Шостка – Кролевець – Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни).

З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Місце збору: площа перед міськрадою. Час виїзду колони: 9:00.

Час "режиму тиші" на маршрутах "зелених коридорів" триватиме з 9:00 до 21:00. Час виїзду із Сум – 19:30.

Живицький підкреслив, що в евакуаційні автобуси в першу чергу сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю.  

Люди можуть забрати з собою домашніх улюбленців.

Водночас чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може, підсумував голова облВА.

Нагадаємо: 14 березня гуманітарні коридори на території області не діяли.
 

Теми: СумиСумська областьевакуаціявійна
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