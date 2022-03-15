В Сумской области откроют несколько коридоров для эвакуации: из каких городов выведут людей

На 15 марта согласованы так называемые гуманитарные коридоры для вывода людей из Сум и нескольких городов области.

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По его словам, "зеленые коридоры" откроют из городов Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец и Лебедин.

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Их действие продлится с 9:00 до 21:00.

Чуть позже Живицкий предоставил подробную информацию об эвакуации.

На 15 марта согласованы следующие "зеленые коридоры":

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Тростянец – Лубны (Тростянец – Сумы (по объездной вокруг города) – Голубовка – Ольшана –Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны). Частично на автобусах и личном транспорте.

Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: ул. Кенига – стадион им. Куца – ул. Скрябина – ул. Татаренко – ул. Б.Хмельницкого – ул. Гришина (объездная) – ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

Время выезда колонны: 9:00

Также дополнительные автобусы выедут из г. Лохвица, их время отправления объявят позже.

Сумы – Лубны (Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны).

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Основное место сбора в Сумах – возле памятника Алеше, (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью):

БК "Химик",

ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана",

"Бильбоу" на пр. Курском,

ТЦ "Монуфактура".

Время сбора уточнят позже, но предварительно – с 13:00 до 14:00.

Общее время начала движения колонны – в 9:00.

Лебедин – Лубны (Ворожба (Лебединская община) – Бышкинь – Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны).

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Место сбора: г. Лебедин, ул. Сумская 12. Время выезда колонны: 9 часов.

Конотоп – Лубны (Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны).

Из города Конотоп выезжают колонны на личном транспорте и автобусах. Место сбора: площадь перед горсоветом. Время выезда колонны: 9 часов.

Шостка – Лубны (Шостка – Кролевец – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны).

Из города Шостка уезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах. Место сбора: площадь перед горсоветом. Время выезда колонны: 9 часов.

Время "режима тишины" на маршрутах "зеленых коридоров" продлится с 9:00 до 21:00. Время выезда из Сум – 19:30.

Живицкий подчеркнул, что в эвакуационные автобусы в первую очередь садятся: женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Люди могут забрать с собой домашних любимцев.

В то же время мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может, подытожил глава облВА.

Напомним: 14 марта гуманитарные коридоры на территории области не действовали.