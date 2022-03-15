Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сумской области откроют несколько коридоров для эвакуации: из каких городов выведут людей

Евгений Кизилов, Ирина БалачукВторник, 15 марта 2022, 08:31
На фото - эвакуация жителей Броварского района 13 марта. Фото ГСЧС

На 15 марта согласованы так называемые гуманитарные коридоры для вывода людей из Сум и нескольких городов области.

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По его словам, "зеленые коридоры" откроют из городов Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец и Лебедин.

Их действие продлится с 9:00 до 21:00.

Чуть позже Живицкий предоставил подробную информацию об эвакуации.

На 15 марта согласованы следующие "зеленые коридоры":

  • Тростянец – Лубны (Тростянец – Сумы (по объездной вокруг города) – Голубовка – Ольшана –Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны). Частично на автобусах и личном транспорте.

Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: ул. Кенига – стадион им. Куца – ул. Скрябина – ул. Татаренко – ул. Б.Хмельницкого – ул. Гришина           (объездная) – ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Время выезда колонны: 9:00

Также дополнительные автобусы выедут из г. Лохвица, их время отправления объявят позже.

  • Сумы – Лубны (Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны).

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей,          не имеющих личного транспорта.

Основное место сбора в Сумах – возле памятника Алеше, (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью):

  • БК "Химик",
  • ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана",
  • "Бильбоу" на пр. Курском,
  • ТЦ "Монуфактура".

Время сбора уточнят позже, но предварительно – с 13:00 до 14:00.

Общее время начала движения колонны – в 9:00.

  • Лебедин – Лубны (Ворожба (Лебединская община) – Бышкинь – Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны).

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Место сбора: г. Лебедин, ул. Сумская 12. Время выезда колонны: 9 часов.

  • Конотоп – Лубны (Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны).

Из города Конотоп выезжают колонны на личном транспорте и автобусах. Место сбора: площадь перед горсоветом. Время выезда колонны: 9 часов.

  • Шостка – Лубны (Шостка – Кролевец – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны).

Из города Шостка уезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах. Место сбора: площадь перед горсоветом. Время выезда колонны: 9 часов.

Время "режима тишины" на маршрутах "зеленых коридоров" продлится с 9:00 до 21:00. Время выезда из Сум – 19:30.

Живицкий подчеркнул, что в эвакуационные автобусы в первую очередь садятся: женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Люди могут забрать с собой домашних любимцев.

В то же время мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может, подытожил глава облВА.

Напомним: 14 марта гуманитарные коридоры на территории области не действовали.

Темы: СумыСумская областьэвакуациявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: пострадавшие устанавливаются

видеоВ Херсоне и Каховке митинги против оккупантов: Убирайтесь домой

Зеленский подписал указ о едином вещании на всех каналах. У Порошенка возмущаются

Разведка: россияне не оставляют попыток убить руководство Украины, прибывают новые боевики

Поддержка членства Украины в НАТО упала, но 86% за сотрудничество с Альянсом – опрос

Элиты РФ хотят ликвидировать Путина, уже выбрали преемника – разведка

Все новости...
Сумы
В Сумской области без света более полумиллиона абонентов – ОГА
Эвакуация: снова открыты "зеленые коридоры" – маршруты
Из Сум 9 марта эвакуировали 43 тысячи человек
Последние новости
15:55
Сергей Жадан: Во время войны нужно забыть о политике и сосредоточиться на обороне своей страны
15:43
Как киевляне спасаются в метро от российских убийц-"денацификаторов". Фоторепортаж
15:35
Солдаты РФ массово отказываются воевать против Украины, им угрожают репрессиями - разведка
15:34
фотоПод Сумами уничтожили вражескую технику
15:24
фото, видеоВ Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: пострадавшие устанавливаются
15:23
10 миллионов украинцев покинули дома из-за войны - ООН
15:16
Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей – Минэнерго
15:09
В Каховке россияне отпустили журналиста после 8 дней пыток
14:52
Американская продуктовая компания останавливает наем и продажи в России
14:48
видео Защитники уничтожили российский склад с горючим в Луганской области
Все новости...