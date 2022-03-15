Російські снаряди влучили у три багатоповерхівки в Києві, є жертви

Російські загарбники завдали ударів по трьох багатоповерхових будинках у Подільському та Святошинському районах Києва. 3 людини загинули. Також ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок на Осокорках.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook, пресслужба метрополітену у Telegram

Деталі: 15 березня у Святошинському районі внаслідок влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок сталися значні руйнування будівлі з подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи. На місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятовано.

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Оновлено: Пізніше у ДСНС повідомили, що о 15:03 пожежу в 16-поверхівці ліквідували. У результаті російської атаки 3 особи загинуло, 5 травмовані.

Також у Святошинському районі Києва внаслідок влучання боєприпасу в дев’ятиповерховий житловий будинок сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загораннями на поверхах (останні три фотографії у дописі). О 5:36 загорання локалізовані.

Крім того, 15 березня у Подільському районі Києва внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок сталося загорання з 1 по 5 поверхи. О 6:51 пожежу ліквідовано. Підрозділом ДСНС врятовано 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Чергова невибіркова атака збройних сил #РФ. Влучання о 5 ранку прямо в житловий будинок у Святошинському районі — #воєннийзлочин. За попередньою інформацією одна людина загинула. Продовжується евакуація, дякуємо @KY_MNS за врятовані життя. #RussiaWarCrimes pic.twitter.com/x7farx7UNq — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) March 15, 2022

Також 15 березня вранці у районі Осокорків внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням.

О 6:40 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Також вибуховою хвилею пошкодило фасад будівлі станції "Лукянівська" та службові приміщення.

Фото з ТГ метрополітену

Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції.