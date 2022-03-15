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Российские снаряды попали в три многоэтажки в Киеве, есть жертвы

Евгений КизиловВторник, 15 марта 2022, 06:27
Российские снаряды попали в три многоэтажки в Киеве, есть жертвы
16-этажка в Святошинском районе, фото ГСЧС

Российские захватчики нанесли удары по трем многоэтажным домам в Подольском и Святошинском районах Киева. Три человека погибли. Также вражеский снаряд попал в двухэтажный дом на Осокорках.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook, пресс-служба метрополитена в Telegram

Детали: 15 марта в Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 27 граждан спасены.

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Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что в 15:03 пожар в 16-этажке был ликвидирован. В результате российской атаки 3 человека погибли, 5 травмированы.

Также в Святошинском районе Киева в результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах (последние три фотографии в сообщении). В 5:36 возгорания локализованы.

Кроме того, 15 марта в Подольском районе Киева в результате попадания боеприпаса в десятиэтажный жилой дом произошло возгорание с 1 по 5 этажа. В 6:51 пожар ликвидирован. Подразделением ГСЧС спасен 1 человек, который госпитализирован в больницу.

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Также 15 марта утром в районе Осокорков в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.

В 6:40 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Также взрывная волна повредила фасад здания станции "Лукяновская" и служебные помещения. 

 
Фото С ТГ метрополитена 

Во время движения поезда не будут останавливаться на станции. 

 
Фото С ТГ метрополитена

Темы: Киевобстрелвойна
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