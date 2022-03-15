Байден наступного тижня може приїхати до Польщі – ЗМІ

Президент США Джо Байден у рамках можливої поїздки до Європи наступного тижня ймовірно відвідає Польщу – втім, ані європейська поїздка загалом, ані плани щодо Варшави ще не підтверджені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Спершу з’явилася інформація про очікувану поїздку Байдена до Брюсселя для особистої зустрічі з лідерами країн НАТО. Зустріч президента США з союзниками у Брюсселі ймовірно відбудеться 23 березня – таку попередню дату називають три джерела.

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За словами одного зі співрозмовників, Байден також може відвідати Польщу, що має стати додатковим сигналом солідарності.

Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що фінальних рішень щодо поїздки ще немає.

Ймовірний візит Байдена до Європи відбудеться після візиту віцепрезидентки Камали Гарріс до Польщі та Румунії минулого тижня.

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Троє представників адміністрації заявили, що деякі співробітники, які працювали над візитом Гарріс, залишилися в Європі, щоб допомогти спланувати можливий візит президента до регіону.