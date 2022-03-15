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Байден на следующей неделе может приехать в Польшу – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 06:43

Президент США Джо Байден в рамках возможной поездки в Европу на следующей неделе, вероятно, посетит Польшу – впрочем, ни европейская поездка в целом, ни планы по поводу Варшавы еще не подтверждены.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Сначала появилась информация о возможной поездке Байдена в Брюссель для личной встречи с лидерами стран НАТО. Встреча президента США с союзниками в Брюсселе, вероятно, состоится 23 марта – такую ​​предварительную дату называют три источника.

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По словам одного из собеседников, Байден также может посетить Польшу, что должно стать дополнительным сигналом солидарности.

Представительница Белого дома Джен Псаки отметила, что финальных решений относительно поездки еще нет.

Вероятный визит Байдена в Европу состоится после визита вице-президента Камалы Харрис в Польшу и Румынию на прошлой неделе.

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Три представителя администрации заявили, что некоторые сотрудники, работавшие над визитом Харрис, остались в Европе, чтобы помочь спланировать возможный визит президента в регион.

Темы: БайденСШАЕвропаПольша
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