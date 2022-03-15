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NYT: Російські ракети випускають "пастку" для обману систем ППО

Анастасія КалатурВівторок, 15 березня 2022, 07:41
ФОТО: GETTY

Російські ракети з "Іскандер-М" випускають ракету-пастку, призначену для "обману" систем ППО.

Джерело: NYT з посиланням на джерела в американській розвідці

Деталі: За словами представника американської розвідки, кожен пристрій має довжину близько фута (0,3 м), має форму дротика білого кольору з помаранчевим хвостом. Він оснащений електронікою і видає радіосигнали для придушення або обману радарів противника, які намагаються визначити місцезнаходження "Іскандер-М", і містить джерело тепла для ракет, що наближаються.

NYT пише, що використання таких "хибних цілей" допоможе пояснити, чому українським ППО важко перехоплювати російські ракети "Іскандер".

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Теми: СШАзброяРосія
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