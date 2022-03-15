NYT: Российские ракеты выпускают "ловушку" для обмана систем ПВО

Российские ракеты из "Искандер-М" выпускают ракету-ловушку, предназначенную для "обмана" систем ПВО.

Источник: NYT со ссылкой на источники в американской разведке

Детали: По словам представителя американской разведки, каждое устройство имеет длину около фута (0,3 м), имеет форму дротика белого цвета с оранжевым хвостом. Оно оснащено электроникой и выдает радиосигналы для подавления или обмана радаров противника, пытающихся определить местонахождение "Искандер-М", и содержит источник тепла для приближающихся ракет.

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NYT пишет, что использование таких "ложных целей" поможет объяснить, почему украинским ПВО тяжело перехватывать российские ракеты "Искандер".