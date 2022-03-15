Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові снаряди спричинили велику пожежу, а під завалами знайшли 7 загиблих

Олена РощінаВівторок, 15 березня 2022, 08:46
Харків, пожежа, фото ДСНС

14 березня у різних районах Харкова та області рятувальники врятували з-під завалів 3 людей, знайшли під уламками будинків 7 загиблих, крім того в ніч на 15 березня у місті зчинилися велика пожежа.

Джерело: оперативна інформація ДСНС у Харківській області станом на 07:30 вівторка 15 березня 

Деталі: 14 березня тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області. 

Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих.

Вночі, близько 23:30 ворожі снаряди завдали шкоди торговельним майданчикам та житловим будинкам в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа, що швидко розповсюдилась на значну площу. Вогонь гасили біля 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Загалом за добу рятувальники здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.

Теми: Харківвійнапожежа
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю – Зеленський

ВІДЕОВ Енергодарі люди вийшли на мітинг після викрадення місцевого посадовця

мапи, фотоЛітак дружини Медведєва повертається з Дубая до Москви

фото, відеоУ Києві снаряд прилетів у двір багатоповерхівки: наразі відомо про 5 потерпілих

відеоУ Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів: Забирайтеся додому

Зеленський підписав указ про єдине мовлення на всіх каналах. У Порошенка обурюються

Усі новини...
Харків
600 будинків повністю знищені у Харкові
У Харкові під обстріли потрапив автомобіль волонтерів – є загиблий і поранена
У Харкові після обстрілу спалахнула пожежа
Останні новини
18:11
"Міцний фронт можливий завдяки міцному тилу". Що робити з відчуттям провини під час війни
18:11
У Запорізькій області ЗСУ знищили "Тигр" і вантажівку, на Чернігівщині – техніку й окупантів
18:09
Що робити при штурмі вашого міста – поради від ЦПД
18:07
фотоЛіквідовано заступника командувача чорноморського флоту РФ Палія
17:58
Біженці з України можуть працювати в Чехії без отримання дозволу з наступного тижня
17:48
ФОТОРосія перекидає додаткові ешелони техніки з різних регіонів – СІТ
17:48
"Це не по-християнськи": на заході України закликають не піднімати ціни на нерухомість
17:47
У Нацполіції розповіли, як налаштувати Telegram для використання під час війни
17:44
фотоУ чеському зоопарку народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом
17:42
В Україні впорядковують роботу блокпостів - їх стане менше
Усі новини...