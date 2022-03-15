Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові снаряди спричинили велику пожежу, а під завалами знайшли 7 загиблих

Олена РощінаВівторок, 15 березня 2022, 07:46
У Харкові снаряди спричинили велику пожежу, а під завалами знайшли 7 загиблих
Харків, пожежа, фото ДСНС

14 березня у різних районах Харкова та області рятувальники врятували з-під завалів 3 людей, знайшли під уламками будинків 7 загиблих, крім того в ніч на 15 березня у місті зчинилися велика пожежа.

Джерело: оперативна інформація ДСНС у Харківській області станом на 07:30 вівторка 15 березня 

Деталі: 14 березня тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області. 

Реклама:

Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих.

Вночі, близько 23:30 ворожі снаряди завдали шкоди торговельним майданчикам та житловим будинкам в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа, що швидко розповсюдилась на значну площу. Вогонь гасили біля 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом за добу рятувальники здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.

Теми: Харківвійнапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: