У Харкові снаряди спричинили велику пожежу, а під завалами знайшли 7 загиблих

14 березня у різних районах Харкова та області рятувальники врятували з-під завалів 3 людей, знайшли під уламками будинків 7 загиблих, крім того в ніч на 15 березня у місті зчинилися велика пожежа.

Джерело: оперативна інформація ДСНС у Харківській області станом на 07:30 вівторка 15 березня

Деталі: 14 березня тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області.

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Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих.

Вночі, близько 23:30 ворожі снаряди завдали шкоди торговельним майданчикам та житловим будинкам в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа, що швидко розповсюдилась на значну площу. Вогонь гасили біля 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

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Загалом за добу рятувальники здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.