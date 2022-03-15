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В Харькове снаряды спровоцировали большой пожар, а под завалами нашли 7 погибших

Елена РощинаВторник, 15 марта 2022, 07:46
В Харькове снаряды спровоцировали большой пожар, а под завалами нашли 7 погибших
Харьков, пожар, фото ГСЧС

14 марта в разных районах Харькова и области спасатели спасли из-под завалов 3 человека, нашли под обломками домов 7 погибших, кроме того, в ночь на 15 марта в городе произошел большой пожар.

Источник: оперативная информация ГСЧС в Харьковской области по состоянию на 07:30 вторника 15 марта

Детали: 14 марта продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области.

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В этот день спасатели спасли из-под завалов 3 человека. Нашли и изъяли из-под обломков строительных конструкций 7 погибших.

Ночью около 23:30 вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, который быстро распространился на значительную площадь. Огонь тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

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Всего за сутки спасатели совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов.

Темы: Харьковвойнапожар
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